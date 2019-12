»Det her nybrud i mit liv sker på et tidspunkt, hvor jeg risikerer at komme til at gentage mig selv og størkne. Jeg kan ikke blive ved med at skrive, at jeg ikke kan lide det multikulturelle samfund, eller at islam er en lovreligion. Jeg har nået en alder, hvor der skal et nyt lag på«, siger hun.

Som præst har hun i mange år sværget til den nøgterne, tidehvervske teologi. Men det bliver hun nok også nødt til at kigge lidt på.

»Jeg føler mig stadig knyttet til den tænkning. Men det lidt dystre menneskesyn med, at Gud er stor og jeg er ingenting, bliver lidt tomt i længden. Og en gentagelse af, hvor lidt mennesket kan. Jeg har faktisk brug for lige at tænke det hele lidt igennem. Og det kan jeg bedre nu, hvor mit privatliv har forandret sig, og jeg bliver rykket lidt ud af mine vaner og tankegange«.

I mange år har Sørine Gotfredsen trukket vejret gennem ord. Hun har brugt det meste af sin vågne tid på at rendyrke sine tanker og skrive, forkynde og debattere. Hun har læst og tænkt og skrevet. Og så har hun gjort det igen. Læst og tænkt og skrevet. Det er sådan, det meste af hendes voksne tilværelse er gået.

»Jeg har følt mig som en maskine, fordi jeg hele tiden var i gang med at producere noget. Det kan jeg ikke på samme måde nu, fordi der er et andet menneske også. Der er stunder, hvor jeg ikke skal tænke på noget, ikke skal producere noget og ikke skal reflektere særlig dybt. Det interessante er, at man lærer andre ting at kende hos sig selv, når man ikke arbejder hele tiden«.

Med egne ord har hun fået en ny begyndelse.

Jeg tror ikke, jeg er stærk, når det gælder om at bevare mildheden, mens jeg kæmper

»Nu er der en, der insisterer på, at jeg kan blive set på en anden måde, end jeg var klar over selv. Og hvis der er en, der insisterer på det ... det må jeg simpelt hen tage for gode varer, det er en realitet, det kan jeg ikke argumentere imod. Det er en ny retning i livet, der åbner sig«.

Sørine Gotfredsen har ellers haft det godt ude på det sidespor, hun selv siger, hun har befundet sig på i hele sit voksne liv. Men der er noget, der er røget undervejs. Noget vigtigt.

»Jeg er meget stærk, når det gælder om at klare mig selv. Men jeg tror ikke, jeg er stærk, når det gælder om at bevare mildheden, mens jeg kæmper«.

»Den tror jeg lidt, jeg har mistet på vejen«.

Når man har været alene i så mange år, får man skabt en mere barsk version af sig selv end nødvendigt. Eller som hun siger:

»Man hærder sig selv i en næsten ubevidst bevægelse, fordi man forbereder sig på alt det, man skal klare selv«.

Det er for sent

Det er en slank skikkelse med langt tykt hår i brune og grå nuancer og grønne øjne, der tager imod i døren en onsdag formiddag. Et imødekommende, nærværende og alvorligt væsen, der virker mere optaget af at svare så oprigtigt som muligt end af at tage sig ud.

Stuelejligheden, der ligger klos op ad Grøndalsparken på det yderste Frederiksberg, har tydeligvis været hendes hjem i så mange år, at det er blevet til en hule.

Sørine Gotfredsen har ikke ryddet op, fordi jeg skulle komme. Alle flader er dækket af opslåede leksika, ordbøger, sektioner af Politiken og Kristeligt Dagblad, bøger af Søren Kierkegaard og Suzanne Brøgger, bøger om ondskab og en salmebog.

Men der ligger også noget andet. Der ligger en brochure fra Brontë-museet i England, som hun besøgte i sommer sammen med sin kæreste.

Jeg er helt indstillet på, at jeg skal lære at rejse nu, men jeg skal også lige finde ud af, hvor meget af det her jeg kan rumme

Sørine Gotfredsen hader ellers at rejse. Det er overfladisk, en flugt og en unødvendig adspredelse, har hun skrevet i en af sine bøger. Hun bryder sig ikke om at være steder, hvor hun ikke har en aktie eller ikke taler sproget, men elsker at stå op i sit eget land hver morgen.

Og så synes hun også, det er »skide besværligt« at stå i kø i en lufthavn, slæbe på sine egne genstande, være tørstig og irriteret og lede efter toiletterne.

Selv forklarer hun det med, at hun har så travlt inde i hovedet, at hun ikke orker også fysisk at være på farten. Og så er der også noget dejligt ved at lægge sig fast på nogle forestillinger om, hvordan man selv er. Sørines forestilling om sig selv er, at det ikke er naturligt for hende at rejse. Men:

»Jeg har heller ikke før haft en at rejse med, som jeg ønskede så meget at være sammen med. Vores relation og vores nye historie var så meget i centrum, at det med at være i fremmedgørende omgivelser var sekundært. Jeg er helt indstillet på, at jeg skal lære at rejse nu, men jeg skal også lige finde ud af, hvor meget af det her jeg kan rumme«.

På den ene side vil hun gerne lære noget nyt. Og på den anden side er hun bange for at miste sit fundament.

Eller som hun siger:

»Der er nogle sekunder, hvor jeg stadig ikke helt kan overskue, hvad det hele er for noget. Men overvejende er det meget, meget dejligt«.

På den ene spisestuestol ligger to røde sofapuder. Det er her, hun sidder, dag efter dag, og skriver sine bøger, sine kommentarer og sine prædikener. Omgivet af Tintin-hæfter, Højskolesangbogen og sine egne notater.

Lige nu er hun i gang med at skrive en bog om Bibelen, der skal udkomme næste år sammen med Bibelselskabets nyoversættelse af Bibelen.

Som altid skriver Sørine Gotfredsen først manuskriptet i hånden, inden hun skriver det ind på computeren.

»Håndskriften er forbindelsen mellem ånd og legeme. Jeg kan genkende mig selv i mine egne bogstaver og er så fortrolig med min egen håndskrift, at jeg ville savne den, hvis den ikke var der«.

Faren ved at være meget alene er, at der kan komme noget næsten teatralsk ophøjet omkring én selv

Når man skriver i hånden, kan man også se på sin skrift, hvordan det går. Hvis der er en side, hvor skriften er uregelmæssig eller trist eller fuld af overstregninger, er det, fordi der ikke er sammenhæng i indholdet, forklarer hun.

Der er ikke så mange overstregninger i hendes nye manuskript, som der plejer at være. Det er, som om hun skriver på en anden måde nu, siger hun. Efter indbruddet.

»Faren ved at være meget alene er, at der kan komme noget næsten teatralsk ophøjet omkring én selv. Måden, jeg skriver på, kan blive for selvhøjtidelig. Jeg kan mærke, at der er kommet en anden frimodighed over det nu. En selvironi, som ikke har været der før«.

Når man er meget alene og borer sig helt ind i den identitet, kommer det intense bevidsthedsniveau til at skygge for ens udsyn, forklarer hun. Og det kan blive en stærk vane at kigge på sig selv i opposition til omverdenen. Men:

»Det er simpelt hen ikke så interessant for mig længere at stå og kigge på mig selv«.

Dybest set er hun bange for at blive banal, hvis hun pludselig bare er en af dem, der går rundt og gør helt almindelige ting. Og hygger sig. At hun flyder ud i verden i stedet for at være intenst til stede inde i sig selv.

Hun plejer at drikke kaffe eller gå tur alene. Nu gør hun det ofte sammen med en anden.

»Jeg kommer aldrig til mentalt at træde ind i flokken. Jeg tror simpelt hen, det er for sent. Men fysisk befinder jeg mig mere ude i den virkelige verden blandt andre mennesker, end jeg plejer. Og oplever flere ting. Og jeg tror, det vil gøre min bane bredere«.

Skidt med resten af verden

På væggen hænger en tegning af hendes barndomshjem i Hadsten. Et portræt af Luther. Michael Kviums græssende får. Et foto af hendes barndoms pony Rosita. Og en Muhammedtegning af Kurt Westergaard.

Oven på reolen i stuen ligger Brian Nielsens blå boksehandsker sammen med Lev Tolstojs ’Krig og fred’. Og på hylderne står Thomas Mann, Grundtvig, Søren Kierkegaard og Dostojevskij og hviler sig op ad hinanden.

»Jeg er to gange blevet spurgt, om jeg ville være med i ’Kender du typen’, men jeg har altid tænkt, at det ville være for let at gætte«, siger hun.

Sørine Gotfredsen plejer at sidde i køkkenet og drikke neskaffe med mælk. Så det gør vi også. På væggen hænger et kort over Danmark. Vi taler om, at mange har et verdenskort eller en globus stående.

»Men når man er ligesom mig, går man mest op i Danmark«, siger hun og griner.

»Skidt med resten af verden«.