Nu skal sagen afgøres: Er Weinstein en voldtægtsmand, der udnytter sårbare kvinder? Eller er det kvinderne, der udnytter ham?

Der bliver hverken flere tårevædede vidneforklaringer eller kritiske krydsforhør. Både anklagere og forsvarere i sagen mod Harvey Weinstein har indkaldt vidner og fremlagt deres version af begivenhederne i retssalen i New York. I dag går 12 nævninge i gang med at afgøre, om filmproducenten skal dømmes eller frifindes for voldtægt af og seksuelle overgreb på to kvinder. Her er sagen, som hver side har fremlagt den.