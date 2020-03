Musical uden happy end: En mand i Fredericia havde en drøm. En storslået drøm. Nu er den slået itu af coronavirus. Og af hans egen ødslen med reklamekroner

Champagnen måtte vige for gravøllet i det år, der ellers skulle have været Fredericia Teaters jubilæumstriumf. De seneste ti år har været fyldt med kunstnerisk succes og økonomiske rutsjebaneture under ledelse af Søren Møller. Vi skriver en nekrolog over et teater, der – uanset om det måtte ende med at genopstå – har ændret den danske musicalscene.