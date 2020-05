'Mini' 10 år efter: Jeg siger aldrig til folk, at det er mig fra 'Armadillo'

Hovedpersonen i ’Armadillo’ har ikke set filmen siden premieren for 10 år siden, og han taler ikke med folk om sin medvirken i den kontroversielle film. I dag har ’Mini’ fået to børn, og han har forladt Forsvaret, men han husker tydeligt, da debatten rasede. Hvordan var det for en ung mand på 21 år at spille så stor en rolle i en film, der havnede på forsvarsministerens bord?