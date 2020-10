»Der er mange, der har sagt til mig: »Det her er jo bare en ny fase, Casper. Du spiser kød og tager coke igen om et år. Og så bor du inde i byen i en lejlighed med en eller anden 20-årig«

For tre år et halvt år siden gik Casper Christensen i intensiv mdma-terapi for at finde noget, han aldrig før har haft: ro. I dag spiser han vegansk, er blevet troende og lægger afstand til de udgaver af Casper Christensen, der skred, svigtede, blæste hjernen ud med kokain og jagtede damer, penge og berømmelse. Politiken har besøgt Casper Christensen – aktuel med biografien ’Casper’ – for at få svar på, om han virkelig har forandret sig.