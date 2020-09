Hun levede af sardiner og rosiner. Nu viser dansk museum hendes vilde værker for anden gang i verdenshistorien

Men man kan også blot kalde Nevelsons værker på gulv og vægge for skulpturer – og i nogle tilfælde så omfattende, at de var store rumlige installationsværker. Hun var forud for sin tid med disse store projekter, og ellers kan man anskue hendes værker i traditionen fra de første avantgarder i begyndelsen af det 20. århundrede – kubismen og surrealismen – og senere i dialog med 1960’ernes minimalisme.

Men det er i særdeleshed det surreelle i hendes værker, jeg hægter mig fast ved. Særligt som en krog ind i hendes egen families historie som russisk-jødiske immigranter. Det vender jeg tilbage til.

Udstillingen ’Louise Nevelson – Skyggernes skulptør’ på Kunsten i Aalborg kan tilgås fra to sider i den højloftede udstillingssal, som museet bruger til særudstillinger. Det var her, i de selvsamme rum, at Nevelson i 1973 første gang udstillede sine værker. Der er altså med udstillingen tale om et institutionelt ekko fra dengang, museet var en baby.