I USA har de fået lov: Hvorfor sælger trængte danske museer ikke bare et dyrt maleri? Eller måske Solvognen?

I USA har kunstmuseer fået to års tilladelse til at sælge ud af faste samlinger for at dække underskud efter coronakrisen. Men, siger en forsker og to danske museumsfolk, en sådan løsning for trængte danske museer ville være en »utrolig dårlig ide«.