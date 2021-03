For få måneder siden havde han nærmest aldrig solgt et eneste kunstværk. Nu er han pludselig blevet den tredjedyreste nulevende kunstner

Torsdag solgte auktionshuset Christie’s en digital fil af en så godt som ukendt kunstner for lige i underkanten af en halv milliard kroner. Det digitale kunstmarked går bananas. Vi forsøger at forklare, hvordan det hænger sammen, men lover ikke at lykkes med det, for det er lige så vildt, som det lyder.