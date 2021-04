Podimo skovler penge ind. Men de tjener ikke noget. Det er der især 4 grunde til

Antallet af danskere, der lytter til podcasts, boomer, og det vælter med investeringer. Men hverken brugere eller politikere har hidtil vist vilje til at betale for lydmediet, så branchen lever p.t. mest af optimisme og gode hensigter. Der er især fire grunde til, at det er så svært at tjene penge på podcasts.