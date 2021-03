Hadet landede lige midt i aftenkaffen til Danmarks mest populære underholdningsprogram

Det startede med, at deltagere og dommere fra Danmarks mest populære underholdningsprogram, ’X Factor’, sagde fra over for hadebeskeder og mobning på nettet. Siden bredte det sig. Nu har selv statsministeren blandet sig i debatten, som en forsker kalder et wakeupcall.