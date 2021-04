Efter blot tre plader på 25 år: Pandemien giver hemmelighedsfuld legende lyst til at tale

I år er det 30 år siden, ’Loveless’ udkom. Indtil for ganske nylig måtte man hive pladen frem på enten cd eller vinyl for at høre den. My Bloody Valentines musik har glimret ved sit fravær på streamingtjenesterne. Men i denne uge udkom hele det kanoniserede bagkatalog digitalt. Og for første gang i 8 år er der også en ny plade på vej. Efter mange år tilbragt i et selvvalgt skjul er det slut med at lege gemmeleg. My Bloody Valentine gider ikke være eksklusive mere. Og ja, »den her coronavirusting«, som Kevin Shields kalder pandemien, har spillet en rolle.

