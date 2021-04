Han er parat til at være en Leth nu. Kristian Leth

Da pandemien ramte verden for et år siden, sad Kristian Leth i New York og hev lidt efter vejret. En længere livskrise havde i forvejen lukket ned for en af de mest produktive forfattere, debattører og musikere i Danmark. Men nu er han tilbage med sit tredje soloalbum og insisterende optimistisk. Hvad skete der? Han satte sig ned og skrev til sig selv om at være en Leth. Og ikke hvilken som helst Leth, men Kristian Leth.