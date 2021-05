Hans pæredanske far opfostrede ham med et førstesprog, som nærmest ingen taler

Der er godt nok gået 134 år, uden at det er lykkedes. Men esperanto skal nok blive et neutralt verdenssprog og dermed sikre en mere fredelig verden. Det er bare et spørgsmål om timing, ligesom med klimabevægelsen og MeToo, mener formanden for den danske esperantoforening. Mens andre i miljøet for længst har opgivet ideen om ’la fina venko’, den endelige sejr. Men kan et kunstsprog, som omkring 20 personer i Danmark har som deres modersmål, redde verden?