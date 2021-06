De har kaldt den pigekorhemmeligheden. De har holdt den længe. Men nu vil de ikke længere

Mindreårige sangere i DR Pigekoret oplevede i en årrække, at det fik negative konsekvenser, når de sagde fra over for grænseoverskridende adfærd og uønsket seksuel opmærksomhed fra voksne omkring ledelsen, fortæller en gruppe tidligere pigekorsangere. Teenagepigernes forsøg på at sige fra over for eksempelvis sms-tilnærmelser blev mødt med afvisning, mens en skriftlige klage blev undertrykt af ledelsen i koret. Her er historierne om magtmisbrug og manipulation i landets mest berømte korensemble.