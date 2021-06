»Jeg havde en fornemmelse af fuldstændig magtesløshed over for en overmagt«

Den daværende generaldirektør i DR Christian Nissen afviste i 1996 en klage om seksuelle krænkelser af mindreårige i Pigekoret og kaldte indholdet ærekrænkende over for chefdirigent Tage Mortensen. Christian Nissen har ellers over for Politiken fastholdt, at han bragte den tidligere chefdirigents ansættelse til ophør i 2000, da han modtog de første klager over dirigenten.