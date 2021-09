Prøver du at holde verden ude? Glem det!

Still fra den finske kunstner Jenna Sutelas videoværk Holobiont (2018). Værket væver det mikrokosmiske og makrokosmiske sammen, og zoomer fra det ydre rum til menneskets indre. Copyright: Jenna Sutela, “Holobiont”, 2018, video still, HD video, sound, 10’27’’, Ed. of 5, © the artist.