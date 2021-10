Annette Heick var »ikke specielt feministisk«. Det er hun nu

Hendes nye selvbiografi, ’Datteren’, skulle være fortællingen om at blive sin egen efter at være vokset op som barn af dansktoppens førstepar. Men Annette Heicks bog handler også om hendes syn på TV 2 som arbejdsplads, hendes oplevelse med en tidligere overborgmesters tunge og hendes forgæves forsøg på at slå igennem som kvindelig solist. Tidens debatter mere end titter frem, for bedsteborgeren fra Holte er midt i sin egen feministiske revolution – og i færd med at involvere resten af flinkeskolefamilien i projektet.