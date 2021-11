14 erotiske film gav den danske filmbranche succes, men de kastede også lange skygger over de medvirkende

Max Mikkelsen er lektor, og vil gerne indtage den snart ledige stilling som rektor. Men for at lede den traditionsrige kostskole Krabbesøgaard er det en forudsætning at være gift. Altså må den nørdede ungkarl Max gennem sine store briller se at få studeret kvinder i en fart og helst finde en af slagsen, som han kan indtræde i ægtestanden med.

Fri adgang for 0 kr. Opret dig nu, og få adgang til hele Danmarks kulturavis resten af måneden. Få fri adgang nu Abonnementet stopper automatisk, og der er ingen binding.

Allerede abonnent? Log ind her