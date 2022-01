Hvorfor? Hun ramte hele verden med den helt rigtige cocktail tilbage i 2014. Og pludselig var hun væk igen

Kwamie Liv værner om privatlivet, man får ikke nogen slibrige detaljer ud af hende om opvækst og tidligere elskere. Men hun fortæller gerne om sin forkærlighed for kærlighed og gode erfaring med nattens magi. Nu er den introverte sanger blevet ’X Factor’-dommer og skal være folkelig de næste mange fredage. Men det er hun heller ikke bange for, for hun er vant til at folk både forstår og misforstår, hvem hun er.