6 hjerter: Folk står i lang kø for bare at komme ind

Et mirakel har fundet sted i Berlin: Brechts klassiker ’Laser og pjalter’ er kommet i festtøjet og nyder en enestående genoplivning på Berliner Ensemble. Politikens Thomas Bredsdorff har set forestillingen, som anmelderne jubler over, og folk står i kø for at købe billet til.