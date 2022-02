I dag skulle Trumps opgør med big tech for alvor gå i gang, men ekspræsidenten er taberdømt på forhånd

Mandag var udset som dagen, hvor Donald Trump efter et års bandlysning fra Facebook og Twitter for alvor skulle indlede sit opgør med big tech og begynde sin genopstigen som politisk konge af nettet med sit helt eget sociale medie. Men Truth Social ligner ikke løsningen for Trump, der måske i virkeligheden har haft gavn af at ligge lidt lavt, skriver USA-korrespondent Philip Flores i denne analyse.