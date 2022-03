Paul Verhoevens seksuelle frisind er hans største hæmsko og største adelsmærke

Der er få instruktører, der elsker at provokere og chokere mere end Paul Verhoeven. Vi tegner et portræt af den spektakulært skandaløse instruktør, der gik fra at opfinde Hollands kommercielle kunstfilm til at blive en guldfugl i Hollywood, inden han blev udstødt af selvsamme miljøer. Nu er den 83-årige instruktør aktuel med sin 18. spillefilm, ’Benedetta’.