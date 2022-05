Familien kræver den destrueret, fordi de mener, den er et plagiat. Rend og hop, lyder svaret

Den lille havneby Asaa i det østlige Nordjylland fik en gave til havnen – en havfrue af sten. I tilgift fik de så også en masse ballade. Og nyt sammenhold. Arvinger fra København kræver stenskulpturen destrueret, fordi de mener, at den er et plagiat af ’Den Lille Havfrue’ på Langelinie. Det har intet på sig, mener borgmesteren, og stenhuggeren er parat til at køre retssag i syv år, indtil arvingernes rettigheder over havfruen i København udløber.