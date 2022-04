Forhold til tidligere elev under 18 år slår hul i operachefs forklaringer

Tidligere chefdirigent for DR Pigekoret Michael Bojesen har afvist, at undersøgelsen af krænkelser på sangskolen Sankt Annæ vedrører ham – ud over en enkelt episode, som han benægter. Men en kvinde bekræfter nu, at hun som mindreårig elev på skolen havde et forhold til Michael Bojesen. Advokatundersøgelsen konkluderer, at han svigtede sine tjenstlige pligter og skabte et »chikanefyldt miljø«. Michael Bojesen har ingen kommentarer.