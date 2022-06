»Jeg følte mig reduceret til en form for maskine, der skulle fyldes ting ind i og tages ting ud af«

For et år siden begyndte Tine Høeg at skrive dagbog. Hun boede sammen med sin kæreste. Hun var blevet stedmor til hans to børn. Og nu var de begyndt i fertilitetsbehandling. Den dagbog er blevet til en roman, der har fået titlen ’Sult’. For sulten efter at få et barn har været så brændende i Tine Høeg, at hun var i tvivl om, om hun havde lyst til at »være noget som helst«, hvis ikke hun blev mor. Fertilitetsbehandling er ødelæggende, siger forfatteren, og så afsindig hårdt. Især for ens parforhold og seksualitet.