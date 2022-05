Han er en eminent sælger, der gang på gang formår at kæmpe sig tilbage. Nu er han igen blevet fyret

Den eminente sælger og omdiskuterede teaterchef Jon Stephensen blev fredag fyret fra Aveny-T. Han mener, at fyringen skyldes en kronik, han har skrevet, og lægger sag an mod teatret. Bestyrelsesformand afviser. Vi tegner et portræt.