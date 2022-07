Anmelder: Danmark kan blive et land, som folk virkelig kigger efter

Spiller du selv, eller kender du en, der gør, skal du tage ind og se Øksnehallens udstilling om danske computerspil. En lille udstilling, der med fuld respekt for mediet og de uindviede viser, hvor mangefacetteret et spil er, og får en til at undre sig over, hvorfor vi ikke løfter branchen mere i Danmark.