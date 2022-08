Synet af en frit spankulerende Salman Rushdie i Nørregade var et vendepunkt

Salman Rushdies kamp for sit eget liv, men også for de centrale frihedsværdier i demokratiet begyndte om bord på en kutter på Øresund i 1992. Politikens litteraturredaktør fortæller om tre årtiers løbende samtale med forfatteren, der nedkaldte den iranske stats vrede over sig og fredag i sidste uge erfarede, at fatwaen, som en ond lampeånd og i en ung knivstikkers skikkelse, slog ned i hans liv.