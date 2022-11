5 hjerter: Længe ventet spil er en blæret triumf

Den nordiske mytologi er evigt interessant for populærkulturen, og med en forgænger, der solgte vanvittige 23 millioner eksemplarer, har forventningerne til det nye ’God of War Ragnarök’ været høje. Heldigvis lykkes det det nye PlayStation-spil at gøre mytologien til en dybere og mere nuanceret kulisse.