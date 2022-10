Der er stille lidt. Så siger Lars Lilholt: »De var nødt til at rense det hele, så jeg var i narkose hver anden dag«

Lars Lilholt har brugt hele sit liv og 300 sange på at komme til at lyde som sig selv. Tidligere i år blev han pludselig meget syg og var tæt på at dø. Det har forandret ham og fået ham til at skrive en sang, der er tættere på Lars Lilholt, end han nogensinde har været før. Nu er han taget på turné.

