»Det er ganske forrykt«: Se, hvordan partierne vil flytte rundt på milliarder af skattekroner i kulturlivet

Skal de livslange kunstydelser veksles til et transportfradrag? Er Distortion vigtigere end Det Kongelige Teater? Skal DR privatiseres, eller skal bogmomsen sløjfes? Vi har bedt de 14 partier pege på et værk eller en kulturinstitution, der symboliserer, hvad de gerne vil støtte yderligere inden for kulturområdet. Vi har også spurgt dem, hvad vi bruger for mange penge på.