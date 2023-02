Computerspillenes von Trier er så kompromisløs, at han selv må eje alt

Arnt Jensen har kodet computere fra han var ti år gammel, men troede han skulle være billedkunstner. Så fandt han ud af, at de to ting ikke udelukker hinanden. Hans spil er udstillet på MoMa og har vundet mere end 100 priser. Alligevel ved han ikke rigtig hvad han skal arbejde med, for computeren er stadig hans hobby.

