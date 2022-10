En stram kjole i gyldne pailetter forvandler historikeren til dragqueen Chantal Al Arab

Et tørklæde, der ikke irriterer. Et gardin, der vækker minder om oldemors sting. Et sjal, der både kan bruges til at shine en kedelig hotelstol og som håndklæde efter yoga. En pailletkjole, der kan forvandle en historiker til en dragqueen. Her fortæller seks kreative danskere om deres yndlingsstoffer.