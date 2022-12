Mor dansede på Orange Scene, og far turnerede med Oasis. Men hun skulle ikke have noget af at synge

I ti år var der ingen, der troede på Emma Grankvist som popmusiker. Hun blev hældt ned ad brættet af den danske musikbranche. Så sneg hun sig ind over grænsen til USA fra Mexico under pandemien, genopfandt sig selv som eee gee i New York og vendte hjem i 2022 med årets mest roste danske album. I januar tager hun på danmarksturné. Men først skulle hun finde ud af, om hun led af sceneskræk.