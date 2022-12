»Før havde jeg det fint med at sidde derhjemme og kigge ind i en væg«

Kan det at udøve kultur hjælpe personer med psykiske lidelser? På en afdeling under Psykiatrisk Center Amager mødes en gruppe voksne i fællesskabet om at skrive. En af de faste deltagere er 25-årige Johannes. »Gennem skrivegruppen har jeg fundet et rum, hvor det er okay ikke at være ligesom alle andre«.