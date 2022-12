For det første var der rigtig mange små børn, der var helt sukkerspeedede fra begyndelsen. Og da vi nåede frem til julegaveuddelingen, fik de en syndflod af gaver, som de flåede op. Gavepapiret føg som en storm gennem lokalet. Jeg følte nærmest, at jeg stod under en mejetærsker og fik et kæmpemæssigt læs findelt hø i hovedet.

