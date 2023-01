Christian Bengtson: »Hele min barndom har jeg leget med dem i bunden af samfundet, og at jeg nu leger med dem på toppen. Der er bare så uendelig langt«

Med sin første spillefilm, den roste ’Krysantemum’, og købet af en ejerlejlighed på Vesterbro har Christian Bengtson klassemæssigt rykket sig et kvantespring fra det, han kommer af, en flække uden for Thisted. Men opvæksten sidder i ham, og han har tænkt sig at blive ved med at lave fortællinger fra sjældent beskrevne lavstatusmiljøer.