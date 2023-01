Sådan et spil kan få mig til at skide i bukserne af skræk

Det er, når du vandrer alene gennem mørke gange i en kælder under et fængsel fyldt med monstre, og du kun har to skud tilbage i din pistol, at du ved, at ingen film eller bog kommer op på siden af et spil som ’The Callisto Protocol’ – det seneste bevis for, at intet er så uhyggeligt som computerspil.