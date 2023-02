»Jeg kan slet ikke forestille mig, at han skal vokse op herinde og blive sådan en københavnersnude«

Der er et stykke vej fra en opvækst som landmandsdatter i Karlslunde til croisetten i Cannes. Men selv om »det er lidt pinligt«, er det der, filminstruktøren Lisa Jespersen håber, at hendes klasserejse ender. På den røde løber ved en af verdens mest prestigefulde filmfestivaler. Langt fra barndommens krebinetter og VHS-bånd. Vi har spurgt en række kulturpersoner, hvilken klasse de er vokset op i, hvilken klasse de er landet i, og hvad klasse betyder for dem.