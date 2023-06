I Indiens seneste storfilm er den hvide mand ond og grådig. Et globalt publikum elsker det

Scenen er Adilabadskoven, Indien, britisk kolonitid. En ung pige synger om nattergalen, mens hun med påfuglefjer maler henna på en britisk kvinde. Et kobbel arrige hunde vælter ud af skovbrynet, efterfulgt af den britiske guvernør med osende cigar i mundvigen og riffel over skulderen.

»Jeg vil have denne lille godte på vores kaminhylde«, siger kvinden til guvernøren og lægger armen om den unge pige. Pigens forvirrede mor får en skilling for besværet, men udbryder et hyl, da hun opdager, at hendes datter er ved at blive bortført. En indisk soldat i britisk tjeneste lægger an til at skyde moderen – men så bryder guvernøren ind: