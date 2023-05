Tysk instruktør erkender fejl: Ung jøde var for glad i film fra nazitidens Berlin

Instruktøren Maggie Peren har i filmen ’Pasforfalskeren’ forsøgt at give et ærligt billede af jøder, der levede under jorden i Berlin under Anden Verdenskrig. Og en del af det billede er, at glæden var en nødvendighed for at overleve.