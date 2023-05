Anmelder: Var jeg ikke dansker, havde jeg forladt pavillonen allerede ved indgangen

Biennalen i Venedig er et af verdens stærkeste kulturbrands. Skiftende udstillinger og arrangementer med kunst, arkitektur, dans, film, teater og musik sikrer, at der er konstant gang i et af de toårlige kæmpearrangementer. Biennalen giver arbejde til tusinder af venetianere, så jeg tænkte, at man lokalt mest af alt ville være stolt af dette globale kulturpowerhouse.

Men den østrigske pavillon viser med en velunderbygget analyse, hvordan biennalen mest af alt er en gøgeunge. Udøverne og gæsterne på biennalen kommer langvejsfra, og de servicearbejdere og unge studerende, der betjener udstillingerne, er, når de ikke er på arbejde, som resten af byens borgere udelukket fra områderne gennem ikke bare en betalingsmur, men af konkrete mure.