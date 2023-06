Hendes fotografier blev smidt ud efter hendes død. Eksperter vurderer, at de havde kulturhistorisk værdi

En anerkendt dansk fotografs billedarkiv er blevet kasseret efter hendes død. Faktisk er det eneste, der er bevaret fra Christina Voigts hjem, et gammelt tøjskab. Det er et eksempel på, hvad der sker med dansk kunst og kulturarv, hvis ingen tager ansvaret for, at det kommer helskindet ind i eftertiden.