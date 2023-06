Nu viser det sig, at mange har råbt op om »destruktiv« chef

Klager, mails og breve kan nu dokumentere, at ansatte siden 2001 har forsøgt at råbe op om direktørs grænseoverskridende ledelsesstil på Ordrupgaard. Kulturministeriet fastholder, at de ikke har kendt til omfanget af problemer på det statslige museum, selv om en aktindsigt viser, at ministeriet har modtaget klager. Museumsdirektøren afviser at kommentere sagen.

