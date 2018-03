Eksklusivt interview med en taber: Hvad skete der, Hillary? Hvorfor hader så mange amerikanere dig? Og hvorfor elsker du 'Borgen'?

Endelig var dagen kommet. Efter alle de mange års tilløb, ydmygelser og tilbageslag. I et årti havde hun uofficielt stået forrest i køen til verdens mest magtfulde embede. I otte lange år var forløsningen blevet udskudt, da Obama overhalede indenom, men nu var der frit løb mod mål. Allerede samme aften ville USA for første gang vælge en kvinde til præsident, det berømte glasloft omsider være gennembrudt og Hillary Clinton sikret en plads i historien.

Blå bog Hillary Diane Rodham Clinton Født 26. oktober 1947 i Chicago. Hendes far handlede med tekstiler og var stærkt konservativ, men ønskede – ligesom hendes mor – at datteren skulle have sin egen karriere. Hillary støttede i sine unge år republikanerne, men skiftede i 1968 til demokraterne pga. antikrigskandidaten Eugene McCarthy. Hillary Clinton har en universitetsgrad i statskundskab fra Wellesley College i Massachusetts og i jura fra Yale University, hvor hun i 1971 mødte Bill Clinton. Fire år senere blev de gift og fik senere datteren Chelsea. Mens Hillary skabte sig en succesrig juridisk karriere, var Bill Clinton guvernør i Arkansas 1979-81 og 1983-92. 1993-2001 var hun præsidentfrue. 2001-09 senator for staten New York. I 2008 tabte hun det demokratiske primærvalg til Barack Obama. I 2009-13 var hun udenrigsminister. Bogen ’Hvad skete der?’ er udgivet på forlaget Rosinante. 478 sider, pris 299 kr. Vis mere

Det kunne end ikke en stenrig realitystjerne med medietække nå at forhindre.

Selv var Hillary Clinton da heller ikke det mindste i tvivl om, at den var hjemme, som vi siger her til lands, da hun og hendes mand sidst på dagen 8. november 2016 ankom til øverste etage af Peninsula Hotel i New York for på skærmene i selskab med venner og kampagnens inderkreds at se tallene fra de forskellige stater summe op til sejr.

»Det var slet ikke i mine tanker, at vi kunne tabe«, siger Hillary Clinton.

Hun sidder lige over for mig ved det lille, kvadratiske bord med hvid dug midt i det store, stærkt oplyste konferencelokale på et hotel i Amsterdam, hvor jeg er blevet tilstået 20 minutter, nu hun alligevel er i vores verdensdel for at holde foredrag. Og vil tydeligvis hellere tale politik end følelser. Mellem os blafrer et fyrfadslys i en lille glasskål. Der står en vase med tulipaner, og i en kreds rundt om samtalen på høflig afstand sidder her og der en skikkelse – oppassere og sikkerhedsfolk – og våger lydløst over os.

»Af alle de data, vi havde, og alt, hvad der var offentliggjort, kunne jeg kun udlede, at jeg ville vinde«, siger hun.

North Carolina tegnede ganske vist ildevarslende, og Bill Clinton travede rastløst omkring i suiten og tyggede på en cigar, der ikke var tændt. Men Hillary mindede sig selv om, at hun jo ikke behøvede at vinde alle stater, så hun lod præsidentvalg være præsidentvalg og gik simpelt hen ind og tog sig en lur.

Imens hun sov, drejede virkeligheden af i en uventet retning. Og verden fortsatte forbi hende. Da hun vågnede hen under midnat, ventede man på Michigan, Pennsylvania og Wisconsin. Og intet var afgjort.

Michigan røg. Og da Pennsylvania klokken 1.35 også gik til Trump, var det hele forbi. Hillary Clinton kunne dårligt trække vejret, fortæller hun. Det var, som om al luft blev suget ud af rummet.

»Jeg var bare ... chokeret. Det var altså ... meget smertefuldt«.

Folk samledes rundt om et stort spisebord i suiten. Familie, venner og gamle kolleger.

»Og de var lige så ødelagte som jeg«.

Foto: Ron Sachs/picture-alliance/dpa/AP Sådan omtrent skulle valgnatten 8. november 2016 have set ud, hvis Hillary Clinton havde fået sin vilje. Klædt i hvidt til ære for kvindesagens pionerer, med gebisset i fri luft og tomlerne i vejret. Nu måtte hun i stedet nøjes med det høje humør på demokraternes konvent, hvor hun blev kåret som kandidat nogle måneder forinden.

Hvordan siger man »Undskyld, jeg svigtede« og »Hvor fanden blev I af, allesammen?« på samme tid? I Hillary Clintons tilfælde er svaret: Med en bog på 478 sider skrevet i samarbejde med hendes to taleskrivere, men fuld af egne, blodsprængte følelser – fra forbitrelse og vrede over skyldfølelse og til oprigtig forundring.

Forleden udkom ’Hvad skete der?’ på dansk. Med Hillary Clintons egen fortælling om nederlaget – mere upoleret, rasende og afklædt end i hendes tidligere og anderledes artige selvbiografier. Men bogen er også, forklarer hun, hendes eget forsøg på at forstå, hvad det var, der ramte hende – og verden. For, siger hun:

»Det gav virkelig ikke mening for mig«.

Man siger, at amerikanere ikke gider en taber – hvorfor skrev du alligevel bogen?

»På den ene side var det rent personligt forløsende for mig, men formålet er også at henlede opmærksomhed på noget af det, som stadig finder sted. For der var andre kræfter på spil end de faktorer, jeg selv var ansvarlig for. Og dem er vi først lige begyndt at forstå. Nu siger vores efterretningstjeneste, at russerne stadig blander sig i vores valg, og vi har altså et nyt valg i november«.

»Vi overså alle sammen det større billede, som var den perfekte storm, der blev skabt i en reality-tv-kampagne. Det er vi nødt til at blive ved med at tale om. Og det har jeg tænkt mig at gøre«.

»Og der er ikke andet, jeg står og skal«.

Mærkeligste øjeblik nogensinde

Hillary Clinton begyndte sin valgaften med at løbe sejrstalen igennem med sine taleskrivere. De diskuterede, hvordan hun for at samle nationen bedst kunne række ud til dem, der havde stemt på taberen, husker hun. Altså: Donald Trump.

Sidst på aftenen havde hun afsat tid til endelig at få åbnet de tunge ringbind med notater om overgangsperioden og de første spørgsmål, hun skulle forholde sig til som præsident, som hun i ugevis havde slæbt rundt på. Et ambitiøst program med ny infrastruktur, der kunne skabe nye arbejdspladser blandt andet.

Sådan var alt lagt til rette. Når sejren ud på natten blev officiel, skulle hun træde ud under et rigtigt glasloft og ind på en overdådig scene opført til lejligheden i Javits Center på Manhattan. Med et gulv udformet som et landkort over USA. Der skulle hun så stå – midt i Texas – og modtage valget i en hvid dragt, den første kvindebevægelses farve. Som en markering af valgets historiske betydning. Hun og Bill havde ligefrem købt nabohuset i den forstad til New York, hvor de bor, for bedre at kunne huse gæster og personale.