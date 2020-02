Hun har skrevet om sine 25 år i Scientology: »Jeg har fjernet det mest voldsomme, men der er stadig folk, der ikke tror på, at det er sket«

Mariette Lindstein har valgt at tale ud. Og ikke bare i aviser, på tv og til foredrag. Hun har skrevet en serie thrillere baseret på sine 25 år i kirken. Bøger, der er blevet bestsellere, med deres indsigt i, hvad det vil sige at blive betaget af karismatiske ledere, at blive hjernevasket, at miste sit moralske kompas og at leve som en slave i fangenskab, der skal udføre nedværdigende opgaver og finde sig i straf.

