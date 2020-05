Prisbelønnet forfatter: »Alle på min alder kender nogen, der er døde af en overdosis«

Den 31-årige vietnamesisk-amerikanske digter Ocean Vuong blev født som søn af en fattig frisør i Ho Chi Minh City. I dag er han prisvindende bestsellerforfatter og har med ’Vi er kortvarigt smukke her på jorden’ ifølge anmelderne ikke alene skrevet en fantastisk bog, men også et anderledes bud på den næste store amerikanske roman. Vi ringede til ham for at høre, hvad han mener om USA i dag.