Uhyggeligt: Her er 5 fantastiske og skræmmende eventyr, du skal læse

Det passer mig godt, at teksterne alle foregår i universer, der til forveksling ligner vores eget. Jeg befinder mig godt i fiktionens forstadskøkken, i småbørnsskolen, ved studiestarten over de studerendes hvide toastbrød og i det airconditionerede hjem side om side med en kvinde, som laver middagsmad til sin mand. Alle de uforklarlige hændelser bliver kun mere prægnante og chokerende ved at foregå i så dagligdags kulisser, og jeg kan slet ikke få nok af at undersøge den tilsyneladende realisme, der bliver ved med at udvide sig, indtil der ikke længere er tale om realisme. I de fem teksters små universer er personerne hele tiden i tvivl om, hvorvidt de fortsat tøffer rundt i deres almindelige liv, eller om de endelig er brudt igennem til en vidunderlig verden.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind