Hun har netop oversat 800 sider Dostojevskij: »Jeg har ikke bidraget med noget, og det har jeg sat en ære i. Jeg skal være som glas«

Det er en knaldroman. Et retssalsdrama. Og fræk og morsom er den også, Fjodor Dostojevskijs sidste roman, ’Brødrene Karamazov’, lyder det fra Marie Tetzlaff, som har nyoversat et af litteraturhistoriens største værker. Nu håber hun, at en ny generation af læsere opdager, at ’ham Dostojevskij’ ikke er så svær, som man skulle tro.