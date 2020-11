Seks hjerter: Obama sætter helt ny standard for politiske biografier

Barack Obama sætter helt ny standard for politisk litteratur i sine erindringer, der bibringer fornyet tro på demokratiets kraft i en tid, hvor verden har brug for det. Han viser statsmandsstyrke ved åbent at fortælle om svaghed, sårbarhed, tvivl og fejl. Både politisk og privat. Og så kalder han Joe Biden et »blændende smil i et nydeligt ansigt«.